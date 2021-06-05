05.06.2021 16:43

ДТП: Иномарки столкнулись на трассе Харьков-Киев (ВИДЕО)

Об аварии на харьковской трассе сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на трассе Харьков-Киев - ДТП.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации столкновение произошло во время разворота.

Более точных сведений о причинах аварии и пострадавших в ней нет.