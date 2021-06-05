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05.06.2021  16:43   

ДТП: Иномарки столкнулись на трассе Харьков-Киев (ВИДЕО)

Об аварии на харьковской трассе сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на трассе Харьков-Киев - ДТП.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации столкновение произошло во время разворота.

Более точных сведений о причинах аварии и пострадавших в ней нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, киев, трасса
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