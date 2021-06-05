ДТП: Иномарки столкнулись на трассе Харьков-Киев (ВИДЕО)

Об аварии на харьковской трассе сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на трассе Харьков-Киев - ДТП.
На дороге столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительной информации столкновение произошло во время разворота.
Более точных сведений о причинах аварии и пострадавших в ней нет.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Чуда синоптики не обещают: в выходные сохранится дождливая и не по сезону прохладная погода.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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