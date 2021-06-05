В Харькове из окна высотки выбросилась девушка. Новости Харьков

05.06.2021 18:19

Выбросилась из окна: В Харькове девушка покончила с собой (ФОТО)

О самоубийстве в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошла трагедия.

На проспекте Льва Ландау, 12 произошло самоубийство. Девушка свела счеты с жизнью, выбросившись из окна 9 этажа.

Полиция на месте, подробностей пока нет.

Напомним, что ранее мы писали о чернокожем парне, который бросился под поезд в Харьковском метрополитене.