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05.06.2021  18:19   

Выбросилась из окна: В Харькове девушка покончила с собой (ФОТО)

О самоубийстве в Харькове сообщают очевидцы.

В Харькове из окна высотки выбросилась девушка. Новости Харьков

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошла трагедия.

На проспекте Льва Ландау, 12 произошло самоубийство. Девушка свела счеты с жизнью, выбросившись из окна 9 этажа.

Полиция на месте, подробностей пока нет.

Напомним, что ранее мы писали о чернокожем парне, который бросился под поезд в Харьковском метрополитене.

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