В Харькове из окна высотки выбросилась девушка. Новости Харьков

О самоубийстве в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошла трагедия.
На проспекте Льва Ландау, 12 произошло самоубийство. Девушка свела счеты с жизнью, выбросившись из окна 9 этажа.
Полиция на месте, подробностей пока нет.
Напомним, что ранее мы писали о чернокожем парне, который бросился под поезд в Харьковском метрополитене.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Чуда синоптики не обещают: в выходные сохранится дождливая и не по сезону прохладная погода.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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