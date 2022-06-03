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03.06.2022  19:23   Дмитрий Колоней

Оккупантами в Харькове повреждены почти тысяча мусорных контейнеров

Об этом сообщил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь я КП "КВБО" не прекращало свою работу даже во время обстрелов. Сейчас на улицы Харькова выезжает 135-140 единиц разнообразной спецтехники, которая ежедневно вывозит около 6 тыс. куб. м бытовых отходов. В частности, с понедельника предприятие начало вывозить бытовые отходы из микрорайонов Северной Салтовки, которые раньше интенсивно обстреливались врагом.
 
С 1 июня предприятие возобновило начисления за услуги по вывозу мусора.
 
«Сейчас финансовые ресурсы нашего предприятия заканчиваются, и для продолжения стабильной работы предприятия необходимо поступление оплаты от наших потребителей. Прошу харьковчан начать оплачивать услуги по обращению с бытовыми отходами с 1 июня», - обратился он к горожанам.
 
Отметим, осуществить оплату услуг предприятия можно в любом отделении банка, а также в мобильных приложениях «Приват24», «Monobank», «Ощад24/7» и картой «Visa» или «Mastercard» любого банка на сайте предприятия. 
 
Тэги:  коммунальщики, уборка мусора, харьков, агрессия россии
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