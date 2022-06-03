В Харькове высадили десятки тысяч цветов (фото)

Об этом сообщили в СКП "Харьковзеленстрой".
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП "Харьковзеленстрой", всего на 1 июня было высажено 33 тыс. цветов. В частности, идут работы по озеленению Индустриального района. Кроме того, работники КП "Харьковжилстрой" приступили к работе по восстановлению поврежденных входных групп. Начаты работы в домах №310, 316 по пр. Героев Харькова.
Комментариев: 0
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Сегодня это работает во всех сферах жизни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
влажность:
давление:
ветер: