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03.06.2022  20:22   Дмитрий Колоней

В Харькове высадили десятки тысяч цветов (фото)

Об этом сообщили в СКП "Харьковзеленстрой".

В Харькове высадили десятки тысяч цветов

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП "Харьковзеленстрой", всего на 1 июня было высажено 33 тыс. цветов. В частности, идут работы по озеленению Индустриального района. Кроме того, работники КП "Харьковжилстрой" приступили к работе по восстановлению поврежденных входных групп. Начаты работы в домах №310, 316 по пр. Героев Харькова.

Тэги:  озеленение, высадка цветов, харьков
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