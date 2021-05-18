18.05.2021 12:18

Харьковский налоговик обещал за "кругленькую" сумму закрыть уголовное дело на предпринимателя

Следователи территориального управления ГБР в Киеве сообщили о подозрении капитану налоговой милиции, оперуполномоченному Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.



По словам правоохранителей, в 2020 году он предложил предпринимателю за вознаграждение в 50 тыс. долларов США помочь закрыть уголовное дело о завышении предприятием налогового кредита. В частности, он обещал повлиять на коллегу - следователя ГФС, чтобы тот закрыл производство «за отсутствием состава преступления».



Налоговик утверждал, что половина средств пойдет для следователя ДФС, а остальные - на вывод налогового кредита Общества из перечня рисковых.



В 2021 году он получил часть средств от потерпевшего в сумме 110 тыс. грн.



Таким образом, он подозревается в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.



Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - УСР в Запорожской области ДВР НПУ.

Ранее РЕДПОСТ писал, что бывший замначальника отдела оперативного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области совместно с другими лицами и своей гражданской женой создал схему, согласно которой завладевал чужой недвижимостью в особо крупных размерах.



