Следователи территориального управления ГБР в Киеве сообщили о подозрении капитану налоговой милиции, оперуполномоченному Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По словам правоохранителей, в 2020 году он предложил предпринимателю за вознаграждение в 50 тыс. долларов США помочь закрыть уголовное дело о завышении предприятием налогового кредита. В частности, он обещал повлиять на коллегу - следователя ГФС, чтобы тот закрыл производство «за отсутствием состава преступления».
Налоговик утверждал, что половина средств пойдет для следователя ДФС, а остальные - на вывод налогового кредита Общества из перечня рисковых.
В 2021 году он получил часть средств от потерпевшего в сумме 110 тыс. грн.
Таким образом, он подозревается в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - УСР в Запорожской области ДВР НПУ.
Ранее РЕДПОСТ писал, что бывший замначальника отдела оперативного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области совместно с другими лицами и своей гражданской женой создал схему, согласно которой завладевал чужой недвижимостью в особо крупных размерах.
Комментариев: 0
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
В Харькове ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными дождями. В городе дожди, грозы, по области местами град. Шквалы до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
влажность:
давление:
ветер: