Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский налоговик обещал за "кругленькую" сумму закрыть уголовное дело на предпринимателя
18.05.2021  12:18   

Харьковский налоговик обещал за "кругленькую" сумму закрыть уголовное дело на предпринимателя

Следователи территориального управления ГБР в Киеве сообщили о подозрении капитану налоговой милиции, оперуполномоченному Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По словам правоохранителей, в 2020 году он предложил предпринимателю за вознаграждение в 50 тыс. долларов США помочь закрыть уголовное дело о завышении предприятием налогового кредита. В частности, он обещал повлиять на коллегу - следователя ГФС, чтобы тот закрыл производство «за отсутствием состава преступления».

Налоговик утверждал, что половина средств пойдет для следователя ДФС, а остальные - на вывод налогового кредита Общества из перечня рисковых.

В 2021 году он получил часть средств от потерпевшего в сумме 110 тыс. грн.

Таким образом, он подозревается в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - УСР в Запорожской области ДВР НПУ.

Ранее РЕДПОСТ писал, что бывший замначальника отдела оперативного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области совместно с другими лицами и своей гражданской женой создал схему, согласно которой завладевал чужой недвижимостью в особо крупных размерах.

 

Тэги:  гбр, фискальная служба
 
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