Прогноз погоди у Харкові на 6 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -8°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 26%. Температура повітря -2°...-3°C (відчувається як -5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря -3°...-5°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
День непередбачуваних емоційних метаморфоз. При цьому емоції можуть захоплювати людей на порожньому місці, у тому числі й у самий невідповідний момент.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку 6 лютого відзначається професійне свято відмінних психологів, знавців коктейлів та просто добрих людей.
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