06.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -8°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 26%. Температура повітря -2°...-3°C (відчувається як -5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря -3°...-5°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Народні прикмети

Хмари на світлому небі помітні – на хорошу погоду.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то весна буде хорошою.

День ясний та тихий – на хорошу весну. Сонце світить в обід – до ранньої, завірюха – до пізньої.

Безвітряна погода – друга половина липня буде сухою та теплою.



