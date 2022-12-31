31.12.2022 21:40 Дмитро Колонєй

П'ятнадцять ідей найшвидших салатів на новорічний стіл

Рецепти салатів, від яких стіл був корисним та яскравим, а гостям не доведеться довго чекати.



П'ятнадцять ідей найшвидших салатів на новорічний стіл



Як пише РЕДПОСТ , все ближче новорічне застілля, і необтяжливі шлунок і салати, що швидко готуються, будуть дуже навіть до місця. Пропонуємо список саалтів, які можуть виручити, поки готуються основні страви.

Салат з крабовими паличками

Його можна заправити як сметаною чи майонезом, так і йогуртом.

Продукти:

300 г капусти,

120 г крабових паличок

2 помідори,

1 огірок,

Зелена цибуля.

Покроковий рецепт приготування:

Тонко нашаткувати капусту, Нарізати крабові палички Нарубати зелену цибулю. Огірок порізати соломкою, Помідори порізати часточками середнього розміру, Перемішати салат.

Салат з куркою та корейською морквою

Продукти:

400 г копченої або вареної курки,

300 г корейської моркви,

250 г консервованої кукурудзи,

3 ст. л. сметани.

Можна додати жменю сухариків чи горіхів.

Покроковий рецепт приготування:

Нарізати курку тонкою соломкою вздовж волокон. Перемішати курку та кукурудзу Заправити салат сметаною або йогуртом за смаком.

Салат з тунцем та маринованими огірками

Продукти:

240 г тунця,

чверть червоної цибулини,

3 солоних огірка,

половина лимона,

3 ст. л. йогурту,

1 ст. л. зернистої гірчиці,

спеції та зелень.

Покроковий рецепт приготування:

Нарізати цибулю та солоні огірки дуже дрібним кубиком, Тунця розім'яти Змішати йогурт з лимонним соком та гірчицею, Заправити салат, Приправити за смаком Посипати зеленню.

Салат з капустою та зеленим горошком

Продукти:

300 г капусти,

2 огірки,

2 помідори,

200 г горошку (відмінно підійде заморожений ошпарений окропом)

зелень

Зелена цибуля,

2 ст. л. оливкової олії,

1 ст. л. лимонного соку.

Покроковий рецепт приготування:

Тонко нашаткувати капусту і розім'яти її руками. Нарізати огірки та помідори соломкою, Нарубати зелень Додати у салат горошок. Збризкати салат оливковою олією з лимонним соком.

Легкий салат з куркою та селерою

Продукти:

600 г курки (краще підійде варене філе)

3 стебла селери,

200 г винограду,

Зелена цибуля,

1 ч. л. зернистої гірчиці,

сметана,

спеції.

Покроковий рецепт приготування:

Нарізати варену курку і селера дрібними кубиками, Великі виноградини розрізати навпіл. Заправити салат сметаною з гірчицею та спеціями.

Вітамінний салат із редьки з перцем

Продукти:

2 чорні редьки,

2 моркви,

2 огірки,

1 перець,

0,5 цибулини,

спеції,

4 ст. л. сметани,

1 ч. л. гірчиці.

Покроковий рецепт приготування:

Натерти редьку та моркву на великій тертці, Добре перемішати та розім'яти руками зі спеціями. Тонко нарізати інші овочі, Перемішати салат і заправити.

Салат з куркою та ківі

Продукти:

200 г курки,

150 г моркви,

3 яйця,

3 ківі,

2 яблука,

сметана.

Покроковий рецепт приготування:

Відварити курку та яйця.

Курку та ківі нарізати дрібним кубиком,

Інші інгредієнти натерти на великій тертці.

Викласти шарами курку, ківі, моркву, яблуко та яйця, змащуючи кожен сметаною зі спеціями.

Салат з яйцем та цвітною капустою Продукти: 2 яйця,

400 г цвітної капусти,

1 морква,

2 огірки,

1 стебло селери,

8 редисок,

1 пучок зеленої цибулі,

оливки,

сметана. Покроковий рецепт приготування: Відварити суцвіття цвітної капусти до м'якості, Окремо відварити та нарізати яйця. Довільно подрібнити решту овочів, Додай рубану зелену цибулю та оливки Полити салат сметаною. Легкий салат із сиром Продукти: 100 г сиру,

6 редисок,

3 огірки,

1 морква,

0,5 пучка салату,

1 ст. л. йогурт. Пощаговий рецепт приготування: Довільно подрібнити салатне листя, Натерти моркву на тертці, Редиска та огірки нарізати кружальцями. Додати до салату зернистий сир і трохи йогурту для смаку. Салат з тунцем та авокадо Продукти: 1 авокадо,

1 огірок,

1 стебло селери,

зелена цибуля,

половина пучка кінзи,

по 1 ст. л. оливкової олії та лимонного соку,

100 г тунця,

спеції.

гілочки м'яти або листям базиліка для прикраси Покроковий рецепт приготування: Нарізати селера, авокадо та огірок дрібним кубиком, Додати подрібнений тунець. Туди ж нарубати зелену цибулю та кінзу, Полити салат олією з лимонним соком та спеціями. Легкий салат із креветками Продукти: 150 г салатного листя,

100 г руколи,

500 г креветок,

по 4 ст. л. оливкової олії та лимонного соку,

150 г чері,

по 2 ст. л. соєвого соусу та білого вина,

спеції. Покроковий рецепт приготування: Відварити креветки 3 хвилини, Очистити та обсмажити до рум'яності на оливковій олії. Полити їх лимонним соком із соєвим соусом і залишити.Довільно нарвати зелень, Черрі розрізати навпіл і додати креветки. Масло, що залишилося, лимонний сік, соєвий соус і вино змішати для заправки. Салат з куркою та пекінською капустою. Продукти: 200 г курки,

200 г пекінської капусти,

2 помідори,

3 ст. л. сметани,

100 г м'якого сиру, сиру або тертого сиру Покроковий рецепт приготування: Відварити курку і нарізати кубиками разом з помідорами. Довільно нашаткувати пекінську капусту і подрібнити сир Перемішати салат, Заправити його сметаною. Салат з куркою та рисом Продукти: 200 г курки,

70 г рису,

2 перці,

100 г горошку (консервованого чи замороженого)

жменя оливок,

зелена цибуля,

зелень,

спеції,

1 ст. л. винного оцту,

2 ст. оливкової олії,

1 ч. л. діжонської гірчиці. Покроковий рецепт приготування: Відварити курку та рис, Довільно подрібнити усі інгредієнти. Взяти горошок і туди ж додати рубану зелень і зелену цибулю. Приготувати заправку з олії, оцту та гірчиці. Салат з кукурудзою та ананасами Продукти: 1 банка ананасів,

1 банка кукурудзи,

1 перець,

400 г курки,

зелена цибуля. Покроковий рецепт приготування: Відварити курку до готовності та нарізати кубиком разом з ананасами та перцем. Додати в салат консервовану кукурудзу і рубану зелену цибулю, і перемішати. Салат з тунцем та яблуком Продукти: 1 цибулина,

1 яблуко,

1 авокадо,

240 г тунця,

2 ч. л. сметани,

1 ч. л. лимонного соку,

гірчиця

спеції,

салатний мікс. Покроковий рецепт приготування: Нарізати кубиком яблука і збризкати лимонним соком. Так само подрібнити авокадо Дрібно нарубати цибулю і розім'яти тунець виделкою.Додати салатний мікс та зелень, Все перемішати і заправити сметаною з гірчицею.