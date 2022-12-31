31.12.2022 21:40 Дмитро Колонєй
П'ятнадцять ідей найшвидших салатів на новорічний стіл
Рецепти салатів, від яких стіл був корисним та яскравим, а гостям не доведеться довго чекати.
П'ятнадцять ідей найшвидших салатів на новорічний стіл
Як пише РЕДПОСТ
, все ближче новорічне застілля, і необтяжливі шлунок і салати, що швидко готуються, будуть дуже навіть до місця. Пропонуємо список саалтів, які можуть виручити, поки готуються основні страви.
Салат з крабовими паличками
Його можна заправити як сметаною чи майонезом, так і йогуртом.
Продукти:
-
300 г капусти,
-
120 г крабових паличок
-
2 помідори,
-
1 огірок,
-
Зелена цибуля.
Покроковий рецепт приготування:
-
Тонко нашаткувати капусту,
-
Нарізати крабові палички
-
Нарубати зелену цибулю.
-
Огірок порізати соломкою,
-
Помідори порізати часточками середнього розміру,
-
Перемішати салат.
Салат з куркою та корейською морквою
Продукти:
-
400 г копченої або вареної курки,
-
300 г корейської моркви,
-
250 г консервованої кукурудзи,
-
3 ст. л. сметани.
-
Можна додати жменю сухариків чи горіхів.
Покроковий рецепт приготування:
-
Нарізати курку тонкою соломкою вздовж волокон.
-
Перемішати курку та кукурудзу
-
Заправити салат сметаною або йогуртом за смаком.
Салат з тунцем та маринованими огірками
Продукти:
-
240 г тунця,
-
чверть червоної цибулини,
-
3 солоних огірка,
-
половина лимона,
-
3 ст. л. йогурту,
-
1 ст. л. зернистої гірчиці,
-
спеції та зелень.
Покроковий рецепт приготування:
-
Нарізати цибулю та солоні огірки дуже дрібним кубиком,
-
Тунця розім'яти
-
Змішати йогурт з лимонним соком та гірчицею,
-
Заправити салат,
-
Приправити за смаком
-
Посипати зеленню.
Салат з капустою та зеленим горошком
Продукти:
-
300 г капусти,
-
2 огірки,
-
2 помідори,
-
200 г горошку (відмінно підійде заморожений ошпарений окропом)
-
зелень
-
Зелена цибуля,
-
2 ст. л. оливкової олії,
-
1 ст. л. лимонного соку.
Покроковий рецепт приготування:
-
Тонко нашаткувати капусту і розім'яти її руками.
-
Нарізати огірки та помідори соломкою,
-
Нарубати зелень
-
Додати у салат горошок.
-
Збризкати салат оливковою олією з лимонним соком.
Легкий салат з куркою та селерою
Продукти:
-
600 г курки (краще підійде варене філе)
-
3 стебла селери,
-
200 г винограду,
-
Зелена цибуля,
-
1 ч. л. зернистої гірчиці,
-
сметана,
-
спеції.
Покроковий рецепт приготування:
-
Нарізати варену курку і селера дрібними кубиками,
-
Великі виноградини розрізати навпіл.
-
Заправити салат сметаною з гірчицею та спеціями.
Вітамінний салат із редьки з перцем
Продукти:
-
2 чорні редьки,
-
2 моркви,
-
2 огірки,
-
1 перець,
-
0,5 цибулини,
-
спеції,
-
4 ст. л. сметани,
-
1 ч. л. гірчиці.
Покроковий рецепт приготування:
-
Натерти редьку та моркву на великій тертці,
-
Добре перемішати та розім'яти руками зі спеціями.
-
Тонко нарізати інші овочі,
-
Перемішати салат і заправити.
Салат з куркою та ківі
Продукти:
-
200 г курки,
-
150 г моркви,
-
3 яйця,
-
3 ківі,
-
2 яблука,
-
сметана.
Покроковий рецепт приготування:
Відварити курку та яйця.
Курку та ківі нарізати дрібним кубиком,
Інші інгредієнти натерти на великій тертці.
Викласти шарами курку, ківі, моркву, яблуко та яйця, змащуючи кожен сметаною зі спеціями.
Салат з яйцем та цвітною капустою
Продукти:
-
2 яйця,
-
400 г цвітної капусти,
-
1 морква,
-
2 огірки,
-
1 стебло селери,
-
8 редисок,
-
1 пучок зеленої цибулі,
-
оливки,
-
сметана.
Покроковий рецепт приготування:
-
Відварити суцвіття цвітної капусти до м'якості,
-
Окремо відварити та нарізати яйця.
-
Довільно подрібнити решту овочів,
-
Додай рубану зелену цибулю та оливки
-
Полити салат сметаною.
Легкий салат із сиром
Продукти:
-
100 г сиру,
-
6 редисок,
-
3 огірки,
-
1 морква,
-
0,5 пучка салату,
-
1 ст. л. йогурт.
Пощаговий рецепт приготування:
-
Довільно подрібнити салатне листя,
-
Натерти моркву на тертці,
-
Редиска та огірки нарізати кружальцями.
-
Додати до салату зернистий сир і трохи йогурту для смаку.
Салат з тунцем та авокадо
Продукти:
-
1 авокадо,
-
1 огірок,
-
1 стебло селери,
-
зелена цибуля,
-
половина пучка кінзи,
-
по 1 ст. л. оливкової олії та лимонного соку,
-
100 г тунця,
-
спеції.
-
гілочки м'яти або листям базиліка для прикраси
Покроковий рецепт приготування:
-
Нарізати селера, авокадо та огірок дрібним кубиком,
-
Додати подрібнений тунець.
-
Туди ж нарубати зелену цибулю та кінзу,
-
Полити салат олією з лимонним соком та спеціями.
Легкий салат із креветками
Продукти:
-
150 г салатного листя,
-
100 г руколи,
-
500 г креветок,
-
по 4 ст. л. оливкової олії та лимонного соку,
-
150 г чері,
-
по 2 ст. л. соєвого соусу та білого вина,
-
спеції.
Покроковий рецепт приготування:
-
Відварити креветки 3 хвилини,
-
Очистити та обсмажити до рум'яності на оливковій олії.
-
Полити їх лимонним соком із соєвим соусом і залишити.Довільно нарвати зелень,
-
Черрі розрізати навпіл і додати креветки.
-
Масло, що залишилося, лимонний сік, соєвий соус і вино змішати для заправки.
Салат з куркою та пекінською капустою.
Продукти:
-
200 г курки,
-
200 г пекінської капусти,
-
2 помідори,
-
3 ст. л. сметани,
-
100 г м'якого сиру, сиру або тертого сиру
Покроковий рецепт приготування:
-
Відварити курку і нарізати кубиками разом з помідорами.
-
Довільно нашаткувати пекінську капусту і подрібнити сир
-
Перемішати салат,
-
Заправити його сметаною.
Салат з куркою та рисом
Продукти:
-
200 г курки,
-
70 г рису,
-
2 перці,
-
100 г горошку (консервованого чи замороженого)
-
жменя оливок,
-
зелена цибуля,
-
зелень,
-
спеції,
-
1 ст. л. винного оцту,
-
2 ст. оливкової олії,
-
1 ч. л. діжонської гірчиці.
Покроковий рецепт приготування:
-
Відварити курку та рис,
-
Довільно подрібнити усі інгредієнти.
-
Взяти горошок і туди ж додати рубану зелень і зелену цибулю.
-
Приготувати заправку з олії, оцту та гірчиці.
Салат з кукурудзою та ананасами
Продукти:
-
1 банка ананасів,
-
1 банка кукурудзи,
-
1 перець,
-
400 г курки,
-
зелена цибуля.
Покроковий рецепт приготування:
-
Відварити курку до готовності та нарізати кубиком разом з ананасами та перцем.
-
Додати в салат консервовану кукурудзу і рубану зелену цибулю, і перемішати.
Салат з тунцем та яблуком
Продукти:
-
1 цибулина,
-
1 яблуко,
-
1 авокадо,
-
240 г тунця,
-
2 ч. л. сметани,
-
1 ч. л. лимонного соку,
-
гірчиця
-
спеції,
-
салатний мікс.
Покроковий рецепт приготування:
-
Нарізати кубиком яблука і збризкати лимонним соком.
-
Так само подрібнити авокадо
-
Дрібно нарубати цибулю і розім'яти тунець виделкою.Додати салатний мікс та зелень,
-
Все перемішати і заправити сметаною з гірчицею.
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