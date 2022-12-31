    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти П'ятнадцять ідей найшвидших салатів на новорічний стіл
31.12.2022  21:40   Дмитро Колонєй

П'ятнадцять ідей найшвидших салатів на новорічний стіл

Рецепти салатів, від яких стіл був корисним та яскравим, а гостям не доведеться довго чекати.


П'ятнадцять ідей найшвидших салатів на новорічний стіл
Як пише РЕДПОСТ, все ближче новорічне застілля, і необтяжливі шлунок і салати, що швидко готуються, будуть дуже навіть до місця. Пропонуємо список саалтів, які можуть виручити, поки готуються основні страви.
 

Салат з крабовими паличками

Його можна заправити як сметаною чи майонезом, так і йогуртом.
 

Продукти:

  • 300 г капусти,
  • 120 г крабових паличок
  • 2 помідори,
  • 1 огірок,
  • Зелена цибуля.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Тонко нашаткувати капусту,
  2. Нарізати крабові палички
  3. Нарубати зелену цибулю.
  4. Огірок порізати соломкою,
  5. Помідори порізати часточками середнього розміру, 
  6. Перемішати салат.

Салат з куркою та корейською морквою

Продукти:

  • 400 г копченої або вареної курки,
  • 300 г корейської моркви,
  • 250 г консервованої кукурудзи,
  • 3 ст. л. сметани.
  • Можна додати жменю сухариків чи горіхів.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Нарізати курку тонкою соломкою вздовж волокон.
  2. Перемішати курку та кукурудзу
  3. Заправити салат сметаною або йогуртом за смаком.

 

Салат з тунцем та маринованими огірками

Продукти:

  • 240 г тунця,
  • чверть червоної цибулини,
  • 3 солоних огірка,
  • половина лимона,
  • 3 ст. л. йогурту,
  • 1 ст. л. зернистої гірчиці,
  • спеції та зелень.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати цибулю та солоні огірки дуже дрібним кубиком,
  2. Тунця розім'яти
  3. Змішати йогурт з лимонним соком та гірчицею,
  4. Заправити салат,
  5. Приправити за смаком
  6. Посипати зеленню.
 

Салат з капустою та зеленим горошком

Продукти:

 
  • 300 г капусти,
  • 2 огірки,
  • 2 помідори,
  • 200 г горошку (відмінно підійде заморожений ошпарений окропом)
  • зелень
  • Зелена цибуля,
  • 2 ст. л. оливкової олії,
  • 1 ст. л. лимонного соку.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Тонко нашаткувати капусту і розім'яти її руками.
  2. Нарізати огірки та помідори соломкою,
  3. Нарубати зелень
  4. Додати у салат горошок.
  5. Збризкати салат оливковою олією з лимонним соком.
 

Легкий салат з куркою та селерою

 

Продукти:

 
  • 600 г курки (краще підійде варене філе)
  • 3 стебла селери,
  • 200 г винограду,
  • Зелена цибуля,
  • 1 ч. л. зернистої гірчиці,
  • сметана,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати варену курку і селера дрібними кубиками,
  2. Великі виноградини розрізати навпіл.
  3. Заправити салат сметаною з гірчицею та спеціями.
 

Вітамінний салат із редьки з перцем

Продукти:

 
  • 2 чорні редьки,
  • 2 моркви,
  • 2 огірки,
  • 1 перець,
  • 0,5 цибулини,
  • спеції,
  • 4 ст. л. сметани,
  • 1 ч. л. гірчиці.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Натерти редьку та моркву на великій тертці,
  2. Добре перемішати та розім'яти руками зі спеціями.
  3. Тонко нарізати інші овочі,
  4. Перемішати салат і заправити.
 

Салат з куркою та ківі

 

Продукти:

  • 200 г курки,
  • 150 г моркви,
  • 3 яйця,
  • 3 ківі,
  • 2 яблука,
  • сметана.

Покроковий рецепт приготування:

 
Відварити курку та яйця.
Курку та ківі нарізати дрібним кубиком,
Інші інгредієнти натерти на великій тертці.
Викласти шарами курку, ківі, моркву, яблуко та яйця, змащуючи кожен сметаною зі спеціями.
 
 

Салат з яйцем та цвітною капустою

Продукти:

  • 2 яйця,
  • 400 г цвітної капусти,
  • 1 морква,
  • 2 огірки,
  • 1 стебло селери,
  • 8 редисок,
  • 1 пучок зеленої цибулі,
  • оливки,
  • сметана.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварити суцвіття цвітної капусти до м'якості,
  2. Окремо відварити та нарізати яйця.
  3. Довільно подрібнити решту овочів,
  4. Додай рубану зелену цибулю та оливки
  5. Полити салат сметаною.

Легкий салат із сиром

Продукти:

  • 100 г сиру,
  • 6 редисок,
  • 3 огірки,
  • 1 морква,
  • 0,5 пучка салату,
  • 1 ст. л. йогурт.
 

Пощаговий рецепт приготування:

  1. Довільно подрібнити салатне листя,
  2. Натерти моркву на тертці,
  3. Редиска та огірки нарізати кружальцями.
  4. Додати до салату зернистий сир і трохи йогурту для смаку.

Салат з тунцем та авокадо

Продукти:

  • 1 авокадо,
  • 1 огірок,
  • 1 стебло селери,
  • зелена цибуля,
  • половина пучка кінзи,
  • по 1 ст. л. оливкової олії та лимонного соку,
  • 100 г тунця,
  • спеції.
  • гілочки м'яти або листям базиліка для прикраси
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Нарізати селера, авокадо та огірок дрібним кубиком,
  2. Додати подрібнений тунець.
  3. Туди ж нарубати зелену цибулю та кінзу,
  4. Полити салат олією з лимонним соком та спеціями.

Легкий салат із креветками

Продукти:

  • 150 г салатного листя,
  • 100 г руколи,
  • 500 г креветок,
  • по 4 ст. л. оливкової олії та лимонного соку,
  • 150 г чері,
  • по 2 ст. л. соєвого соусу та білого вина,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварити креветки 3 хвилини,
  2. Очистити та обсмажити до рум'яності на оливковій олії.
  3. Полити їх лимонним соком із соєвим соусом і залишити.Довільно нарвати зелень,
  4. Черрі розрізати навпіл і додати креветки.
  5. Масло, що залишилося, лимонний сік, соєвий соус і вино змішати для заправки.
 

Салат з куркою та пекінською капустою.

Продукти:

  • 200 г курки,
  • 200 г пекінської капусти,
  • 2 помідори,
  • 3 ст. л. сметани,
  • 100 г м'якого сиру, сиру або тертого сиру

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварити курку і нарізати кубиками разом з помідорами.
  2. Довільно нашаткувати пекінську капусту і подрібнити сир
  3. Перемішати салат,
  4. Заправити його сметаною.

Салат з куркою та рисом

Продукти:

  • 200 г курки,
  • 70 г рису,
  • 2 перці,
  • 100 г горошку (консервованого чи замороженого)
  • жменя оливок,
  • зелена цибуля,
  • зелень,
  • спеції,
  • 1 ст. л. винного оцту,
  • 2 ст. оливкової олії,
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварити курку та рис,
  2. Довільно подрібнити усі інгредієнти.
  3. Взяти горошок і туди ж додати рубану зелень і зелену цибулю.
  4. Приготувати заправку з олії, оцту та гірчиці.

Салат з кукурудзою та ананасами

Продукти:

  • 1 банка ананасів,
  • 1 банка кукурудзи,
  • 1 перець,
  • 400 г курки,
  • зелена цибуля.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварити курку до готовності та нарізати кубиком разом з ананасами та перцем.
  2. Додати в салат консервовану кукурудзу і рубану зелену цибулю, і перемішати.
 

Салат з тунцем та яблуком

Продукти:

  • 1 цибулина,
  • 1 яблуко,
  • 1 авокадо,
  • 240 г тунця,
  • 2 ч. л. сметани,
  • 1 ч. л. лимонного соку,
  • гірчиця
  • спеції,
  • салатний мікс.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Нарізати кубиком яблука і збризкати лимонним соком.
  2. Так само подрібнити авокадо
  3. Дрібно нарубати цибулю і розім'яти тунець виделкою.Додати салатний мікс та зелень,
  4. Все перемішати і заправити сметаною з гірчицею.
 
Тэги:  рецепт, салат, новый год, курица
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.12 Кулінарні рецепти Новорічне імбирне печиво 29.12 Кулінарні рецепти Соковитий шашлик у духовці 28.12 Кулінарні рецепти Святковий гусак із яблуками
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 