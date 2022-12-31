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31.12.2022  21:56   

У Харкові відбувся новорічний концерт (фото)

Святкову програму з нагоди зустрічі Нового року провели 31 грудня на ст. м. «Університет».


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Захід розпочали хвилиною мовчання, вшанувавши військовослужбовців ЗСУ, бійців тероборони та всіх українців, які через військову агресію росії назавжди залишаться у 2022 році.
 
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що це був рік нелегких рішень та важких випробувань, але він згуртував харків'ян.
 
«Ми стали єдиною родиною, яка протистоїть ворогові. І довели, що ми - герої, і наш президент Володимир Зеленський удостоїв Харків почесного звання «Місто-герой». Це ваша заслуга! Я хочу подякувати всім харків'янам, які згуртувалися і не дали ворогові захопити наше славне місто. Настає 2023 рік, і ми сміливо йдемо у новий рік з вірою в нашу перемогу. Щасти нам!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Мер побажав, щоб українські захисники якнайшвидше повернулися додому живими, сім'ї, які розлучила війна, - возз'єдналися, і харків'яни всі разом відсвяткували перемогу на площі Свободи.
 
У святковому концерті взяли участь харківські артисти, повідомляє РЕДПОСТ.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харьков, новый год, метро, игорь терехов
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