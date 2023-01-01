Прогноз погоди у Харкові на 1 січня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 53%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Щорічний День миру 1 січня 1967 року встановив римський папа Павло VI (у католиків він називається День всесвітніх молитов за мир).
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