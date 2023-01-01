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01.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 січня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.

харьков градусник

Вранці хмарно, ймовірність опадів 53%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • На погоду цього дня вказували птахи: якщо синички зранку пищать — на мороз, якщо горобці нагорошилися, варто чекати непогоди.
  • У  минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним.
  • Сильний вітер – до врожаю горіхів, зоряна ніч – гороху, сочевиці та ягід.
  • Тепла погода – на добрий урожай жита.
  • Який 1 січня, таким буде липень.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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