18.11.2024 21:57 Рита Парфенова

Президент України відвідав Харківщину: обговорення оборони, гуманітарних викликів та нагородження героїв

Володимир Зеленський провів нараду щодо безпеки та ситуації в регіоні, привітав військових із Днем сержанта та відзначив бійців державними нагородами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у межах робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський, разом із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і начальником ОВА Олегом Синєгубовим, взяв участь у нараді, присвяченій поточній ситуації в регіоні.

На засіданні під головуванням Президента України обговорювали оперативну ситуацію на Куп’янському напрямку, зокрема, питання посилення оборони. Значну увагу приділили гуманітарним викликам, серед яких евакуація населення, захист Харкова й області від російських авіаударів та забезпечення ефективного проходження опалювального сезону.

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Президент також привітав військових із Днем сержанта та нагородив найкращих бійців ОТУ «Старобільськ» орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступеня, а також іншими державними нагородами.