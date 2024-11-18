Президент України відвідав Харківщину: обговорення оборони, гуманітарних викликів та нагородження героїв

Володимир Зеленський провів нараду щодо безпеки та ситуації в регіоні, привітав військових із Днем сержанта та відзначив бійців державними нагородами.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у межах робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський, разом із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і начальником ОВА Олегом Синєгубовим, взяв участь у нараді, присвяченій поточній ситуації в регіоні.
На засіданні під головуванням Президента України обговорювали оперативну ситуацію на Куп’янському напрямку, зокрема, питання посилення оборони. Значну увагу приділили гуманітарним викликам, серед яких евакуація населення, захист Харкова й області від російських авіаударів та забезпечення ефективного проходження опалювального сезону.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Президент також привітав військових із Днем сержанта та нагородив найкращих бійців ОТУ «Старобільськ» орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступеня, а також іншими державними нагородами.
Комментариев: 0
День сповнений емоцій та спілкування, закликає до пригод і відпочинку. Уникайте конфліктів і крайнощів для збереження гарного настрою.
У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: