19.11.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада

Хмарна завіса огорне небо Харкова вже зранку і триматиметься протягом усього дня. Лише ввечері хмари почнуть повільно розсіюватися. Попри відсутність сонячного світла, опадів сьогодні не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 5 – 7° тепла.

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Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору – до снігопаду. Небо затягло хмарами – до потепління. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.

Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою. Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.

сніговий день з сильним вітром віщує затяжну зиму та холодну весну.

ясне небо обіцяє морози найближчим часом, а хмарність віщує відлигу.

на вікнах мороз намалював пишні візерунки – навесні буде багато зелені;

ворони каркають – скоро почнеться заметіль;

вночі зірки яскраві – до приходу сильного морозу;

гусаки ховають голови під крила – чекайте на морози;

кішка спить весь день – до холодної погоди;

навколо місяця темне коло – буде заметіль;

мороз, але півень співає – чекайте на потепління;

кури рано всілися на сідало – до морозу;

багато снігу випало – буде багатий сінокіс.