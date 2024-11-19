Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада

Хмарна завіса огорне небо Харкова вже зранку і триматиметься протягом усього дня. Лише ввечері хмари почнуть повільно розсіюватися. Попри відсутність сонячного світла, опадів сьогодні не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 5 – 7° тепла.
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Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору – до снігопаду. Небо затягло хмарами – до потепління. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою. Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.
Сьогодні ідеальний час для творчих рішень і важливих справ. Уникайте втоми та апатії, і день пройде вдало.
Хмарна завіса огорне небо Харкова вже зранку і триматиметься протягом усього дня. Лише ввечері хмари почнуть повільно розсіюватися. Попри відсутність сонячного світла, опадів сьогодні не прогнозується.
У світі 19 листопада святкують Міжнародний день чоловіків. В Україні ж сьогодні професійне свято відзначають метеорологи та виробники скла.
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