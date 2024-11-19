    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада
19.11.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада

Хмарна завіса огорне небо Харкова вже зранку і триматиметься протягом усього дня. Лише ввечері хмари почнуть повільно розсіюватися. Попри відсутність сонячного світла, опадів сьогодні не прогнозується.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 5 – 7° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать.
Синиці та галки літають по двору – до снігопаду.
Небо затягло хмарами – до потепління.
Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою.
Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.
  • сніговий день з сильним вітром віщує затяжну зиму та холодну весну.
  • ясне небо обіцяє морози найближчим часом, а хмарність віщує відлигу.
  • на вікнах мороз намалював пишні візерунки – навесні буде багато зелені;
  • ворони каркають – скоро почнеться заметіль;
  • вночі зірки яскраві – до приходу сильного морозу;
  • гусаки ховають голови під крила – чекайте на морози;
  • кішка спить весь день – до холодної погоди;
  • навколо місяця темне коло – буде заметіль;
  • мороз, але півень співає – чекайте на потепління;
  • кури рано всілися на сідало – до морозу;
  • багато снігу випало – буде багатий сінокіс.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 18 листопада 17.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 17 листопада 16.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 