05.06.2024 10:55 Віталій Хінєвіч

Скільки магазинів у Харкові готові працювати під час блекаутів

У більшості супермаркетів, торгових центрах, на АЗС обладнані спеціальні місця для підзарядки гаджетів на час відсутності енергопостачання.



Скільки магазинів у Харкові готові працювати під час блекаутів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У зв’язку з постійними ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, суб’єкти господарювання обладнують свої заклади джерелами автономного живлення, щоб у випадку перебоїв з електропостачанням мати можливість забезпечувати харків’ян необхідними товарами, ліками, пальним тощо.

Станом на сьогодні під час блекаутів у місті готові працювати 1101 продовольчий магазин, 188 магазинів непродовольчих товарів, 418 аптек і 126 АГЗС.

До можливих відключень електроенергії підготувалися 16 ветеринарних клінік та 35 зоомагазинів. Також функціонують всі 48 ринків та торговельних майданчиків, ресторани та кафе, перукарні, ремонтні майстерні тощо.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у травневому Харкові повітряна тривога сукупно лунала майже 20 діб.