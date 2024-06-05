05.06.2024 10:55 Віталій Хінєвіч
Скільки магазинів у Харкові готові працювати під час блекаутів
У більшості супермаркетів, торгових центрах, на АЗС обладнані спеціальні місця для підзарядки гаджетів на час відсутності енергопостачання.
Скільки магазинів у Харкові готові працювати під час блекаутів
У зв’язку з постійними ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, суб’єкти господарювання обладнують свої заклади джерелами автономного живлення, щоб у випадку перебоїв з електропостачанням мати можливість забезпечувати харків’ян необхідними товарами, ліками, пальним тощо.
Станом на сьогодні під час блекаутів у місті готові працювати 1101 продовольчий магазин, 188 магазинів непродовольчих товарів, 418 аптек і 126 АГЗС.
До можливих відключень електроенергії підготувалися 16 ветеринарних клінік та 35 зоомагазинів. Також функціонують всі 48 ринків та торговельних майданчиків, ресторани та кафе, перукарні, ремонтні майстерні тощо.
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