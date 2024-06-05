05.06.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

Вчора вдень, під час патрулювання на майдані Захисників України, патрульні зупинили автомобіль Merсedes за порушення ПДР.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та фотографія власника.Також виявилось, що дане посвідчення відсутнє у наявних базах даних.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 1127 мешканців Харківщини зателефонували до операторів спецлінії поліції «102».