18.05.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють зруйнований міст

На Харківщині капітально відновлюють уже п'ятий міст, який був зруйнований в ході бойових дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Фахівці наразі облаштовують будівельний майданчик та монтують елементи фундаменту.

У результаті повномасштабного вторгнення росії на Харківщині було зруйновано 25 мостів. На 23 об’єктах проїзд забезпечують тимчасові переправи. Ще на 1 мосту забезпечили проїзд за допомогою аварійного ремонту. Втім, для повноцінної роботи логістичних коридорів області необхідна відбудова найважливіших мостів.

У першу чергу це потрібно для руху вантажів: гуманітарних, оборонних, комерційних. Багатокілометрові об’їзди - це не тільки збитки. Інколи від швидкої доставки вантажу залежать життя.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 17 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 205 вибухових предметів.



