18.05.2023 12:25 Віталій Хінєвіч
У Харківській області відновлюють зруйнований міст
На Харківщині капітально відновлюють уже п'ятий міст, який був зруйнований в ході бойових дій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Фахівці наразі облаштовують будівельний майданчик та монтують елементи фундаменту.
У результаті повномасштабного вторгнення росії на Харківщині було зруйновано 25 мостів. На 23 об’єктах проїзд забезпечують тимчасові переправи. Ще на 1 мосту забезпечили проїзд за допомогою аварійного ремонту. Втім, для повноцінної роботи логістичних коридорів області необхідна відбудова найважливіших мостів.
У першу чергу це потрібно для руху вантажів: гуманітарних, оборонних, комерційних. Багатокілометрові об’їзди - це не тільки збитки. Інколи від швидкої доставки вантажу залежать життя.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби 17 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили
205 вибухових предметів.
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