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18.05.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Нова пошта повідомили про збій у роботі мобільного додатку

Через технічний збій мобільний застосунок Нової пошти та сервіс авторизації - тимчасово не працює.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт компанії.
 
Зазначається, що наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку.  
 
Усім, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, - найближчим часом  зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі. 
 
Водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також  фінансові послуги ви можете отримати у будь-якому нашому відділенні. Усі інші цифрові точки контакту - API, бізнес-кабінет, сайт - працюють.
 
«Ми докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно ми відновимо його роботу - одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компаніі»,- повідомили у Новій пошті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що відтепер, окрім кур’єрської доставки, українці із Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України й через відділення.
 

Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта, додаток
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