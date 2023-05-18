18.05.2023 12:40 Віталій Хінєвіч
Нова пошта повідомили про збій у роботі мобільного додатку
Через технічний збій мобільний застосунок Нової пошти та сервіс авторизації - тимчасово не працює.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на сайт компанії.
Зазначається, що наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку.
Усім, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, - найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі.
Водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги ви можете отримати у будь-якому нашому відділенні. Усі інші цифрові точки контакту - API, бізнес-кабінет, сайт - працюють.
«Ми докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно ми відновимо його роботу - одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компаніі»,- повідомили у Новій пошті.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що відтепер, окрім кур’єрської доставки, українці із Каунаса
та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України й через відділення.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости