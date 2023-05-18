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18.05.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 18 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1482 вакансії.

вакансії
 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є: 
 
  • 1. Слюсар-електромонтажник – 25 000 грн
  • 2. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн
  • 3. Майстер виробництва – 20 000 грн
  • 4. Машиніст бульдозера – 19 990 грн
  • 5. Апаратник оброблення зерна – 19 950 грн
  • 6. Друкар офсетного плоского друкування – 18 000 грн
  • 7. Швачка – 15 000 грн
  • 8. Бухгалтер – 11 600 грн
  • 9. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 10 000 грн
  • 10. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 9 990 грн
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харків і Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про терміни вступу до профтехів.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, робота
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