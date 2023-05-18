18.05.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Харків обирає вишиванку: Ігор Терехов поділився яскравими фотосвітлинами

18 мая, День вишиванки. Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.

«Харків обирає вишиванку.

Як символ своїх переконань та ідентифікатор національної приналежності. У ній — наші традиції та наше майбутнє.

І ми нікому не дамо посягати на спільне коріння та колективний дух великого українського народу.

Зі святом, вільні люди сильного міста! Слава Україні!»,- повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.



