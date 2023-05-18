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18.05.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

Харків обирає вишиванку: Ігор Терехов поділився яскравими фотосвітлинами

18 мая, День вишиванки. Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.

вишиванка
 
«Харків обирає вишиванку. 
 
Як символ своїх переконань та ідентифікатор національної  приналежності. У ній — наші традиції та наше майбутнє.
 
І ми нікому не дамо посягати на спільне коріння та колективний дух великого українського народу.
 
Зі святом, вільні люди сильного міста! Слава Україні!»,- повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.
 
 
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Австрія допоможе Харкову у будівництві соціального житла.
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, день вишиванки
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