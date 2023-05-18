18.05.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

Вступна кампанія-2023: що потрібно знати для зарахування до закладів професійної освіти

Терміни вступу до профтехів заклади визначають самостійно. Зазвичай, вступна кампанія триває до 31 серпня, з можливістю додаткового набору на вільні місця до 1 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

У Міністерстві зазначили, що цьогоріч документи можна подати як у паперовому вигляді, так і через електроннний кабінет. Подати заяву на вступ можна до будь-якого профтеху, незалежно від місця проживання. Для вступу не потрібно складати НМТ чи ЗНО.

Конкурсний відбір формується за такими критеріями:

Рейтинговий список вступників

Результати співбесіди

Середній бал свідоцтва після 9 або 11 класу

Результати вступних випробувань

Документи для вступу:

Заява (в паперовій або електронній формі)

Документ про освіту (у випадку відсутності – виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО)

Медична довідка (у разі потреби)

Довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби)

Копії документів, які дають право на пільги

6 фотографій (розмір 3:4).



