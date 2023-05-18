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18.05.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Вступна кампанія-2023: що потрібно знати для зарахування до закладів професійної освіти

Терміни вступу до профтехів заклади визначають самостійно. Зазвичай, вступна кампанія триває до 31 серпня, з можливістю додаткового набору на вільні місця до 1 листопада.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
У Міністерстві зазначили, що цьогоріч документи можна подати як у паперовому вигляді, так і через електроннний кабінет. Подати заяву на вступ можна до будь-якого профтеху, незалежно від місця проживання. Для вступу не потрібно складати НМТ чи ЗНО.
 
Конкурсний відбір формується за такими критеріями:
 
  • Рейтинговий список вступників
  • Результати співбесіди
  • Середній бал свідоцтва після 9 або 11 класу 
  • Результати вступних випробувань
Документи для вступу:
  • Заява (в паперовій або електронній формі)
  • Документ про освіту (у випадку відсутності – виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО)
  • Медична довідка (у разі потреби)
  • Довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби)
  • Копії документів, які дають право на пільги
  • 6 фотографій (розмір 3:4).
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області планують створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів.
 

Источник:   МОН України
 Тэги:  освіта
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