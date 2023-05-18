Ремонтники Харкова відновили роботу сотен ліфтів

18.05.2023 16:21 Дмитро Колонєй

Як тривають роботи та скільки ліфтів працює у місті розповіли у КСП «Харківміськліфт».

З початку 2023 року фахівці підприємства усунули причини тривалих простоїв майже 250 ліфтів, зокрема, 27 ліфтів відремонтували у травні. Зараз у робочому стані знаходяться 6625 ліфтів.

Також виконуються поточні ремонти електроустаткування. У 2023 році фахівці виконали поточний ремонт внутрішньобудинкових електромереж у 20 будинках.