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18.05.2023  16:21   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова відновили роботу сотен ліфтів

Як тривають роботи та скільки ліфтів працює у місті розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Відновили роботу сотен ліфтів ремонтники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», фахівці підприємства щоденно виконувати технічне обслуговування та ремонти інженерного обладнання у житлових будинках Харкова. 
 
 
З початку 2023 року фахівці підприємства усунули причини тривалих простоїв майже 250 ліфтів, зокрема, 27 ліфтів відремонтували у травні. Зараз у робочому стані знаходяться 6625 ліфтів.
 
Відновили роботу сотен ліфтів ремонтники Харкова
 
Також виконуються поточні ремонти електроустаткування. У 2023 році фахівці виконали поточний ремонт внутрішньобудинкових електромереж у 20 будинках.
 
Відновили роботу сотен ліфтів ремонтники Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершили весняне прибирання на шести кладовищах
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, ліфти, харків, мережі
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