19.05.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові інститут протезування проходить реорганізацію для відновлення роботи

Після успішного переходу з балансу Мінсоцполітики до МОЗ Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності зможе надавати допомогу пацієнтам з ампутаціями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Зараз через війну ми маємо велику кількість пацієнтів з ампутаціям. А цей заклад перед повномасштабним вторгненням був одним з найкращих у реабілітації таких пацієнтів. Важливо, щоб збереглася команда фахівців, які будуть в цьому напрямку працювати в східній частині України», – сказав директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.

Директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов зауважив, що обласна військова адміністрація зробить усе можливе, щоб допомогти інституту провести успішну реорганізацію.

«Після успішного переходу в МОЗ інститут зможе укласти договори з НСЗУ та отримати кошти на лікування хворих», – додав Максим Хаустов.

Із потребами закладу ознайомили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, аби пізніше вони могли спрямувати сюди необхідну допомогу, повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Жанна Овчарова.

«Це дуже потужний реабілітаційний центр, його потрібно і надалі розвивати. На жаль, зараз зростає попит на протезування та реабілітацію, адже багато людей звертаються після отримання мінно-вибухових травм. Проте й інші питання нікуди не поділися, зокрема реабілітація дітей з ДЦП»,– розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОВА.

Раніше РЕДПОСТ писав, що наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.



