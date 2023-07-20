20.07.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

Проведення уроків у метро - лише один з варіантів: у міськраді Харкова розповіли про підготовку до навчання

Є запит від батьків на те, щоб хоча б учні молодших класів мали змогу вчитися не вдома, а з учителем та однолітками.



Проведення уроків у метро - лише один з варіантів: у міськраді Харкова розповіли про підготовку до навчання



Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає РЕДПОСТ.

Юрій Сидоренко повідомив, що основне питання що розглядається це як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним.

«Проробляються безліч варіантів, і проведення уроків у метро - лише один з них. Всі ж ми розуміємо, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати. Але це лише один з варіантів, над яким зараз працюють і в Департаменті освіти й у відповідному КП», - розповів Юрій Сидоренко.

У цей час він додав, що розглядаються й інші варіанти, які потребують доопрацювання.

«Є й інші варіанти, які потребують додаткового відпрацювання. Щойно мер матиме всю повну і необхідну інформацію для ухвалення того чи іншого варіанту - він одразу про це повідомить харківʼян. У будь-якому випадку Ігор Терехов прислухатиметься до думки містян.

Ще раз зауважу - головне питання, яке стоїть перед міським головою це максимальна безпека навчального процесу, аби жодна дитина, батьки якої погодяться на навчання оф-лайн, не постраждала від російських ракет. Тому розумію вашу зацікавленість цією проблемою, але закликаю трохи почекати відповідей. Перше вересня не завтра, то ж час ще є»,- повідомив Юрій Сидоренко.