20.07.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки мін та снарядів знищено за добу

Саперами виявлено та знешкоджено 76 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

За минулу добу 19 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,4 га території, з них 7650 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 12,8 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 76 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3299 га території, 277 км автомобільних доріг, 2234,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 73 тис. 721 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області.