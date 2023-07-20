20.07.2023 13:20 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 20 липня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1464 вакансії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
1. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 600 грн
-
2. Водій автотранспортних засобів – 15 000 грн
-
3. Лікар ветеринарної медицини – 14 800 грн
-
4. Механік з ремонту – 14 600 грн
-
5. Сестра медична (брат медичний) – 13 500 грн
-
6. Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва – 13 000 грн
-
7. Машиніст екскаватора – 12 700 грн
-
8. Інженер з охорони навколишнього середовища – 12 600 грн
-
9. Комірник – 12 000 грн
-
10. Завідувач сектору державної природоохорони – 11 000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0