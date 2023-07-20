20.07.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили подробиці обстрілу Козачої Лопані на Харківщині

За даними слідства, 20 липня близько 9:20 російські військові завдали масований удар по смт Козача Лопань. Зафіксовано близько 20 ударів з танків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ зі ссылкою на Харківську обласну прокуратуру.

В результаті вражеского обстріла загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів на моторолер, доїхав до власного будинку, де помер.

Пошкоджено житлові будинки та об‘єкти цивільної інфраструктури.

Незважаючи на небезпеку та близьке розташування до кордону з рф, слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки ворожого обстрілу.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області.