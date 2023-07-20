    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У прокуратурі повідомили подробиці обстрілу Козачої Лопані на Харківщині
20.07.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили подробиці обстрілу Козачої Лопані на Харківщині

За даними слідства, 20 липня близько 9:20 російські військові завдали масований удар по смт Козача Лопань. Зафіксовано близько 20 ударів з танків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ зі ссылкою на Харківську обласну прокуратуру.
 
В результаті вражеского обстріла загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів на моторолер, доїхав до власного будинку, де помер.  
  
Пошкоджено житлові будинки та об‘єкти цивільної інфраструктури.   
  
Незважаючи на небезпеку та близьке розташування до кордону з рф, слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки ворожого обстрілу.
 
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.07 Надзвичайні події Обстріл Козачої Лопані: окупанти завдали близько 20 ударів 20.07 Надзвичайні події Окупанти масовано вдарили по Козачій Лопані 20.07 Надзвичайні події Псевдополіцейський під час окупації Ізюма працював у незаконній в'язниці рашистів - СБУ викрила колаборанта
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 