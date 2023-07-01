01.07.2023 12:48 Рита Парфенова

Пенсії з 1 липня зростуть на 20%: кому підвищать виплати

З 1 липня очікується проведення індексації на 19,7% пенсій для окремих категорій.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Фокус, підвищать пенсії, призначені відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність".



Підвищення стосуватиметься тих, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, тобто колишніх:

чиновників;

науковців;

народних депутатів;

працівників органів місцевого самоврядування.

Перерахунок пенсій відбудеться автоматично. Як відомо, середній розмір пенсій народних обранців становить понад 15 тис. грн. В той час, як близько 30% пенсіонерів отримують щомісяця нижче 3 тис. грн.



Чи варто індексувати пенсії колишнім чиновникам, нардепам під час війни — питання дискусійне. З одного боку — останній перерахунок для них відбувався давно, з іншого — вони вже отримують вище середнього.



"Я б зараз не робив індексацію держслужбовцям, узагалі в державному секторі, — каже економіст Андрій Новак. — Тому що там зарплати й премії, інші пільги й так досить непогані. Індексацію треба робити, аби збільшувати фінансову допомогу тим категоріям населення, які у складному становищі. А це, перш за все, вимушені переселенці. Виплати, які їм зараз здійснюються по парі тисяч гривень на дорослого й пару на дитину (3 тис. грн — ред.) — при сьогодніщніх цінах і тарифах — суттєво не допомагають. Тому бюджетні ресурси — а вони є, оскільки збираються індексувати в держсекторі, — краще спрямувати найбільш вразливим верствам населення".



На думку фінансового експерта Ярослава Жаліло, рішення правильне, оскільки цим категоріям пенсії не підвищували тривалий час.



"Коли проводилася індексація соціальних пенсій звичайним категоріям населення, то оскільки пенсії цим категоріям призначаються за окремими нормами, то вони і не індексувалися, — пояснює він. — Остання індексація цих пенсій відбувалася давно на 20% — не настільки велика сума".



Раніше РЕДПОСТ писав, що з 1 липня 2023 року ціни в супермаркетах та на АЗС можуть зрости.