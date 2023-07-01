01.07.2023 11:01 Рита Парфенова

Патрульні затримали злочинця, який скоів пограбування на вулиці Харкова

Затримання чоловіка, який, який, ймовірно, причетний до грабежу, відбулося у лічені години.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Відомо, що пограбування сталося ввечері 20 червня в Слобідському районі Харкова.

Поліцейські, якы прибули на повідомлення про грабіж, дізналися, що до потерпілого підійшов невідомий та вихопив з його рук мобільний телефон. Після скоєного чоловік побіг в невідомому напрямку.



Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати схожу за описом особу. Під час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався у скоєному.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події.