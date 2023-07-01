01.07.2023 10:34 Рита Парфенова

Поліцейські виявляють правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Особовим складом ГУНП в Ха рківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 65 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4700 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4:громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби 57-річний чоловік зазнав поранень під час артилерійського обстрілу села Синьківка Куп'янського району.