Поліцейські виявляють правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби 57-річний чоловік зазнав поранень під час артилерійського обстрілу села Синьківка Куп'янського району.
Комментариев: 0
Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
влажность:
давление:
ветер: