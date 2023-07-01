Рівень радіації у Харкові та області на 1 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 1 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,14 мкЗв/год:
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Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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