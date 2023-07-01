01.07.2023 14:37 Рита Парфенова

На Харківщині жінка намагалась «відкупити» сина

Слідчі повідомили про підозру жінці, яка намагалася підкупити поліцейського

Як повідомили РЕДПОСТ в Поліції Харківсько області, мешканка Балаклії запропонувала слідчому поліції 10 тисяч гривень за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Тепер вона сама стала фігуранткою кримінального провадження.

До Харківського управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ надійшов рапорт від слідчого одного з відділів поліції Ізюмського райуправління поліції Харківщини про пропозицію йому хабаря.

Встановлено, що 58-річна мешканка міста Балаклія звернулася до поліцейського з пропозицією надати йому неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень. В обмін на «відкупні» жінка попросила слідчого не притягувати її сина до кримінальної відповідальності за крадіжку моторного човна. Поліцейський від грошей відмовився та попередив, що за спробу підкупу службової особи законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Однак жінка через кілька днів знову запропонувала гроші лейтенанту поліції.

Наразі слідчі слідчого управління та оперативники УДВБ під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оголосили жінці про підозру за ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писаВ, що водій з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень.