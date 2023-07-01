На Харківщині жінка намагалась «відкупити» сина

Слідчі повідомили про підозру жінці, яка намагалася підкупити поліцейського
Як повідомили РЕДПОСТ в Поліції Харківсько області, мешканка Балаклії запропонувала слідчому поліції 10 тисяч гривень за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Тепер вона сама стала фігуранткою кримінального провадження.
Раніше РЕДПОСТ писаВ, що водій з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень.
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Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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