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01.07.2023  15:27   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: скільки мін та снарядів знищено за добу

Протягом доби 30 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 78 вибухових предметів.

сапери дснс

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 30 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,7 га території, з них 2720 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 9,9 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 157 саперів та 62 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2860,8 га території, 277 км автомобільних доріг, 2049 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 65 тис. 187 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підлітку відірвало пальці вибухом невідомого предмету.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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