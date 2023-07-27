27.07.2023 21:00 Дмитро Колонєй

ХОВА спростувала фейк, який розповсюджується

Про поширення неправдивої інформації розповіли у ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, Харківська обласна військова адміністрація не публікувала 7 нових закупівель на інформаційні послуги.

На порталі “Prozorro” були проведені технічні оновлення, які жодним чином непов’язані з новими закупівлями та додатковими витратами, як зазначають деякі видання та телеграм-канали.

Тому просимо представників медіа та громадських організацій, зокрема ГО «Харківський антикорупційний центр», перевіряти інформацію, перш ніж публікувати її на своїх інформаційних ресурсах.

У 2023 році на реалізацію заходів Програми з оперативного інформування громадян області про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо актуальних питань життя регіону з обласного бюджету виділено 5 181 406 грн (рішення Харківської обласної ради від 24.12.2022 № 472-VІII «Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік»).

У лютому Харківською обласною військовою адміністрацією на реалізацію заходів профільної Програми було укладено 9 договорів на загальну суму 4 679 431 грн. Станом на липень 2023 року нових договорів не укладалося.

Зауважимо, що Харківська ОВА завжди відкрита до діалогу й готова надавати коментарі та роз'яснення. Проте, жодного разу представники ГО «ХАЦ» не звернулися за офіційним коментарем.

Разом з тим повідомляємо, що згідно Закону України від 25.11.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» органи державної влади в обов’язковому порядку через авторизовані електронні майданчики оприлюднюють у системі закупівель інформацію про проведені закупівлі.