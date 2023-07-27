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27.07.2023  21:00   Дмитро Колонєй

ХОВА спростувала фейк, який розповсюджується

Про поширення неправдивої інформації розповіли у ХОВА.

Спростувала фейк, який розповсюджується, ХОВА
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, Харківська обласна військова адміністрація не публікувала 7 нових закупівель на інформаційні послуги.
 
На порталі “Prozorro” були проведені технічні  оновлення, які жодним чином непов’язані з новими закупівлями  та додатковими витратами, як зазначають деякі видання та телеграм-канали.
 
Тому просимо представників медіа та громадських організацій, зокрема ГО «Харківський антикорупційний центр», перевіряти інформацію, перш ніж публікувати її на своїх інформаційних ресурсах. 
 
У 2023 році на реалізацію заходів Програми з оперативного інформування громадян області про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо актуальних питань життя регіону з обласного бюджету виділено 5 181 406 грн (рішення Харківської обласної ради від 24.12.2022 № 472-VІII «Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік»).
 
У лютому Харківською обласною військовою адміністрацією на реалізацію заходів профільної Програми було укладено 9 договорів на загальну суму 4 679 431 грн. Станом на липень 2023 року нових договорів не укладалося.
 
Зауважимо, що Харківська ОВА завжди відкрита до діалогу й готова надавати коментарі та роз'яснення. Проте, жодного разу представники ГО «ХАЦ» не звернулися за офіційним коментарем.
 
Разом з тим повідомляємо, що згідно Закону України від 25.11.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» органи державної влади в обов’язковому порядку через авторизовані електронні майданчики оприлюднюють у системі закупівель інформацію про проведені закупівлі.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  фейк, спростування, харків
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