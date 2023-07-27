Ворог завдав авіаційного удару на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 липня 2023 року.
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Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
27 липня 1900 року виходець із Гамбурга, американський гастроном Луї Лессінг продав перший гамбургер.
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