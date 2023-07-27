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27.07.2023  20:29   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаційного удару на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Завдали авіаційного удару по Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківської області:  Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне .
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 селища Харківщини: Фиголівка, Дворічна, Западне та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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