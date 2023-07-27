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27.07.2023  19:51   Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці змінять маршрут руху три трамваї

Про зміни у русі транспорту розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові на Салтівці змінять маршрут руху три трамваї
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, через ремонт трамвайної колії буде припинений з 9:30 до 15:00 28 липня 2023 року рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського.
 
 

Трамваї №16 і 16А курсуватимуть так:

 
  • розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;

Трамвай №27 ходитиме таким чином:

 
  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що два харківські автобуси змінили маршрут до кінця літа.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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