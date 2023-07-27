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27.07.2023  17:19   Дмитро Колонєй

Ремонт колії змінить маршрут харківського трамваю

Про зміни у русі транспорту поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


Міськрада
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, через ремонт трамвайної колії 28 липня з 9:00 до 17:00 буде припинений рух трамваїв на вул. Миколи Бажана.
 

Трамвай №7 буде курсувати так:

 
  • розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - вул. Конєва - вул. Москалівська -  розворотне коло «Новожанове».
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що два харківські автобуси змінили маршрут до кінця літа.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
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