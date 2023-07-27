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27.07.2023  16:59   Дмитро Колонєй

Діти оригінально привітали медиків Харкова зі святом (фото)

Подарували великі листівки медпрацівникам діти у Харкові

Привітали великими листівками медиків зі святом діти у Харкові

Як повідломяє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Основ'янському районі оригінально привітали медичних працівників з професійним святом. Зранку до семи медичних закладів та їхніх філій доставили великі вітальні листівки, виготовлені юними основ'янцями. Діти подякували медикам за врятовані життя та побажали миру.

Привітали великими листівками медиків зі святом діти у Харкові

Привітали великими листівками медиків зі святом діти у Харкові

Привітали великими листівками медиків зі святом діти у Харкові

Привітали великими листівками медиків зі святом діти у Харкові

Привітали великими листівками медиків зі святом діти у Харкові

Тэги:  діти, привітання, харків, медики
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