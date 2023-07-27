Діти оригінально привітали медиків Харкова зі святом (фото)

Подарували великі листівки медпрацівникам діти у Харкові
Як повідломяє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Основ'янському районі оригінально привітали медичних працівників з професійним святом. Зранку до семи медичних закладів та їхніх філій доставили великі вітальні листівки, виготовлені юними основ'янцями. Діти подякували медикам за врятовані життя та побажали миру.
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