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27.07.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав зі святом та нагородив медиків Харкова

Урочистий прийом з нагоди Дня медичного працівника пройшов у Харкові.


Ігор Терехов привітав зі святом та нагородив медиків Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, зі словами привітання та подяки під час урочистого прийому до працівників сфери охорони здоров'я звернувся Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
«Я дуже вдячний вам за ваш героїчний подвиг! Я пам'ятаю дні, коли дорогами Харкова не пересувалася жодна машина, крім карети швидкої допомоги. Пам'ятаю, як лікарі, щоб рятувати мешканців міста та військових, просто переїхали жити на роботу. Оперували в екстремальних умовах, допомагали всім нужденним. І така відданість дорогого вартує. Це приклад, який надихає всіх довкола. Вітаю вас зі святом! Бажаю здоров'я, сил, благополуччя та мирного неба!» - зазначив мер у вітальному слові.
 
Кращим медичним працівникам Ігор Терехов вручив Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.
 
Після урочистої частини відбувся святковий концерт.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як оригінально діти привітали медиків Харкова зі святом.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, день медика, харків, привітання
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