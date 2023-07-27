У РФ обстрілюють та переслідують журналістів не виплачуючи соціальну допомогу (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, росіяни обговорюють зневажливе ставлення керівництва Бєлгородської облісті до цивільних осіб, а також переслідувань журналістів, які висвітлюють реальний стан справ:
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Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
27 липня 1900 року виходець із Гамбурга, американський гастроном Луї Лессінг продав перший гамбургер.
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