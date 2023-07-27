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27.07.2023  18:49   Дмитро Колонєй

У РФ обстрілюють та переслідують журналістів не виплачуючи соціальну допомогу (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, росіяни обговорюють зневажливе ставлення керівництва Бєлгородської облісті до цивільних осіб, а також переслідувань журналістів, які висвітлюють реальний стан справ:

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  • «секретарь совбеза сказал, что это десятилетие еще будет продолжаться»;
  • росіянин про відсутність соціальних виплат владою рф;
  • «корреспондентов обстреляли всех, а те, кто правду написали уволили их нафиг».
Нагадаємо, раніще РЕДПОСТ писав, що у РФ, на територіях по сусідству із Харківщиною, не дають людям  вільно переміщатися, забороняючи проїзд.
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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