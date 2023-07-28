28.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 28 липня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, вдень і ввечері - дощ із грозою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, дощ, ймовірність опадів 56 %. Температура повітря +20°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер північний, 0.2 м/с. Вологість повітря 95 %. Атмосферний тиск 737 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненням, невеликий дощ, ймовірність опадів 54 %. Температура повітря +24°...+23°C (відчувається як +23°C). Вітер північний, 1.7 м/с. Вологість повітря 71 %. Атмосферний тиск 737 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, дощ, грози, ймовірність опадів 89 %. Температура повітря +21°…+20° (відчувається як +20°C). Вітер північний, 5.3 м/с. Вологість повітря 90 %. Атмосферний тиск 738 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день вшановується пам'ять мучеників Кирика та Іуліти. У народі цей день називали Кирики-мокродирки, тому що часто у цей день йде дощ.

Жінки у минулі часи святкували день "матінки Уліти", вважаючи її своєю заступницею.

Також у цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Київського. У народі говорили: "На Володимира Червоне Сонечко сонце красне світить". Тому, буде дощ чи сонце, вгадати важко.