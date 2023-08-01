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01.08.2023  13:37   Рита Парфенова

У Харкові продовжують ремонтувати дороги

1 серпня на дорогах Харкова працюють 184 робітники та 162 одиниці спецтехніки підприємства.

ремонт доріг

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».

Найближчим асом шляховики відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях міста.

Тривають ремонті роботи у Сквері тепловиків. Комунальники відновлюють відмостку в будинках з укриттями.

Також бригади готуються до нанесення дорожньої розмітки на вулицях Чебишева, Чкалова, Богдана Хмельницького та ін.

За попередню добу вивезено 131 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області.

ремонт доріг

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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