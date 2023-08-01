У Харкові продовжують ремонтувати дороги

1 серпня на дорогах Харкова працюють 184 робітники та 162 одиниці спецтехніки підприємства.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».
Найближчим асом шляховики відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях міста.
Тривають ремонті роботи у Сквері тепловиків. Комунальники відновлюють відмостку в будинках з укриттями.
Також бригади готуються до нанесення дорожньої розмітки на вулицях Чебишева, Чкалова, Богдана Хмельницького та ін.
За попередню добу вивезено 131 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області.
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