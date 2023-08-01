01.08.2023 13:56 Рита Парфенова

Ворог обстрілює Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка

Ворог продовжує бити по цивільному населенню Харківської області.

Про це розповів очільник Харківської військової обладмнстрації в ефірі "Єдиних новин", передає РЕДПОСТ.

Повідомляється, щщо 1 серпня близько 12 години ворог обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району. За попередніми даними медиків, 1 чоловік близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований. Жінка близько 70 років, на жаль, загинула.