Ворог обстрілює Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка

Ворог продовжує бити по цивільному населенню Харківської області.
Про це розповів очільник Харківської військової обладмнстрації в ефірі "Єдиних новин", передає РЕДПОСТ.
Повідомляється, щщо 1 серпня близько 12 години ворог обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району. За попередніми даними медиків, 1 чоловік близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований. Жінка близько 70 років, на жаль, загинула.
Комментариев: 0
День схиляє до комунікабельності та легкості, тому може виникнути бажання багато часу провести у веселій компанії, разом із близькими чи друзями.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою.
1 серпня в Україні відзначають професійне свято інкасаторів.
влажность:
давление:
ветер: