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01.08.2023  13:56   Рита Парфенова

Ворог обстрілює Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка

Ворог продовжує бити по цивільному населенню Харківської області.

обстріл

Про це розповів очільник Харківської військової обладмнстрації в ефірі "Єдиних новин", передає РЕДПОСТ.

Повідомляється, щщо 1 серпня близько 12 години ворог обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району. За попередніми даними медиків, 1 чоловік близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований. Жінка  близько 70 років, на жаль, загинула.

Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки російської атаки шахедами по Харкову були зафіксовані прокурорами.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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