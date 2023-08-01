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01.08.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Другу добу поспіль росія підступно атакує Харків – Ігор Терехов

 
"Другу добу поспіль росія підступно атакує Харків. Бʼє по мирному населенню і  цивільній інфраструктурі.
 
Цієї ночі дронами-камікадзе.Більшу частину з яких збили  наші сили ППО.
 
Одне з влучань прийшлося по спортивному обʼєкту у Шевченківському районі міста. Ще два зафіксовані у Салтівському — зруйновано два поверхи будівлі гуртожитку ПТУ, пошкоджено дорожне покриття біля нього. 
 
Наші комунальники досі на місцях, продовжують розбирати завали спільно з ДСНС. Намагаємося зробити все, щоб якнайшвидше відновити рух транспорту. 
 
Спрогнозувати, скільки часу буде нобхідно для локалізації наслідків «прильоту», важко. Точно не менше кількох днів. 
 
І ось нещодавно знову лунала тривога. Тож вкотре звертаюся до всіх харківʼян з проханням не ігнорувати тривоги",- повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки російської атаки шахедами по Харкову були зафіксовані прокурорами.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харків, ігор терехов
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