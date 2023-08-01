01.08.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Другу добу поспіль росія підступно атакує Харків – Ігор Терехов

"Другу добу поспіль росія підступно атакує Харків. Бʼє по мирному населенню і цивільній інфраструктурі.

Цієї ночі дронами-камікадзе.Більшу частину з яких збили наші сили ППО.

Одне з влучань прийшлося по спортивному обʼєкту у Шевченківському районі міста. Ще два зафіксовані у Салтівському — зруйновано два поверхи будівлі гуртожитку ПТУ, пошкоджено дорожне покриття біля нього.

Наші комунальники досі на місцях, продовжують розбирати завали спільно з ДСНС. Намагаємося зробити все, щоб якнайшвидше відновити рух транспорту.

Спрогнозувати, скільки часу буде нобхідно для локалізації наслідків «прильоту», важко. Точно не менше кількох днів.

І ось нещодавно знову лунала тривога. Тож вкотре звертаюся до всіх харківʼян з проханням не ігнорувати тривоги",- повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.