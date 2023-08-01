    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські плавці вибороли медалі на літніх чемпіонатах України
01.08.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

Харківські плавці вибороли медалі на літніх чемпіонатах України

У Полтаві з 28 по 30 липня пройшли літній чемпіонат України з плавання та літній чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
На цих змаганнях спортсмени Харківської області здобули 6 золотих, 5 срібних та 7 бронзових медалей. Усі переможці та призери чемпіонатів є вихованцями харківської СДЮСШОР з плавання «Спартак».
 
Так, Карина Снітко посіла перше місце серед дорослих на дистанціях 200 м, 400 м та 800 м вільним стилем. Марія Роман на дистанції 200 м брасом виборола друге місце серед дорослих та друге місце серед молоді.
 
Окрім того, Аліна Бобровська посіла третє місце серед дорослих, третє місце серед молоді та перше місце серед юніорів на дистанції 200 м батерфляєм. Також вона здобула перше місце серед юніорів на дистанції 100 м батерфляєм.
 
Дмитро Яриновський – третє місце серед молоді на дистанції 50 м брасом. А Микита Кудінов посів третє місце серед молоді – 50 м батерфляєм. Також 3-е місце серед юніорів здобула Емілія Нікітська на дистанції 100 м брасом. Станіслав Киященко на дистанції 100 м брасом переміг у змаганнях серед юніорів, посів друге місце серед юніорів на дистанції 200 м комплексним плаванням. До того ж він здобув друге місце серед юніорів – 50 м брасом.
 
У змаганнях з комплексного плавання на дистанції 400 м Артем Разіньков посів друге місце серед юніорів, а Артур Томків на цій самій дистанції – третє місце. Ще один харківський спортсмен Ілля Зозуля здобув третє місце серед юніорів на дистанції 50 м вільним стилем.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що легкоатлети з Харківщини вибороли високі нагороди на чемпіонаті України.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.08 ЖКГ У Харкові послуги з розподілу газу відтепер надають «Газмережі» 01.08 Надзвичайні події та кримінал Другу добу поспіль росія підступно атакує Харків – Ігор Терехов 01.08 Надзвичайні події Ворог обстрілює Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 