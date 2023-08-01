01.08.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Харківські плавці вибороли медалі на літніх чемпіонатах України

У Полтаві з 28 по 30 липня пройшли літній чемпіонат України з плавання та літній чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

На цих змаганнях спортсмени Харківської області здобули 6 золотих, 5 срібних та 7 бронзових медалей. Усі переможці та призери чемпіонатів є вихованцями харківської СДЮСШОР з плавання «Спартак».

Так, Карина Снітко посіла перше місце серед дорослих на дистанціях 200 м, 400 м та 800 м вільним стилем. Марія Роман на дистанції 200 м брасом виборола друге місце серед дорослих та друге місце серед молоді.

Окрім того, Аліна Бобровська посіла третє місце серед дорослих, третє місце серед молоді та перше місце серед юніорів на дистанції 200 м батерфляєм. Також вона здобула перше місце серед юніорів на дистанції 100 м батерфляєм.

Дмитро Яриновський – третє місце серед молоді на дистанції 50 м брасом. А Микита Кудінов посів третє місце серед молоді – 50 м батерфляєм. Також 3-е місце серед юніорів здобула Емілія Нікітська на дистанції 100 м брасом. Станіслав Киященко на дистанції 100 м брасом переміг у змаганнях серед юніорів, посів друге місце серед юніорів на дистанції 200 м комплексним плаванням. До того ж він здобув друге місце серед юніорів – 50 м брасом.

У змаганнях з комплексного плавання на дистанції 400 м Артем Разіньков посів друге місце серед юніорів, а Артур Томків на цій самій дистанції – третє місце. Ще один харківський спортсмен Ілля Зозуля здобув третє місце серед юніорів на дистанції 50 м вільним стилем.