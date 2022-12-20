20.12.2022 15:50 Віталій Хінєвіч
У Харкові розшукують свідків смертельної ДТП
На Героїв Сталінграда трапилось дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 20 грудня близько 06:30, на проспекті Героїв Сталінграда, 189 автомобіль «ВАЗ-2109» під керуванням 45-річного водія скоїв наїзд на чоловіка та жінку.
В подальшому на чоловіка наїхав автомобіль «Hyundai Sonata». В результаті події 73-річний чоловік та 74-річна жінка загинули.
Попередньо, водії автомобілів тверезі.
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 066-145-85-78 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого Олександра Єльникова.
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