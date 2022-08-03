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03.08.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

У полі Харківської області знайшли уламки ракети

Жителі Харківської області повідомили про вибухи.

Обстріл Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що 3 серпня близько 9-ї ранку, в одному з районів Харківської області місцеві жителі почули вибухи та повідомили про це правоохоронцям.
 
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На місце події поліцейські знайшли уламки, схожі на фрагменти ракетного комплексу С300.
 
 «Відпрацювало наша ППО! На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники. Фрагменти ракети вилучили в якості речових доказів!»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
Нагадаємо, ракетний удар під ранок 3 серпня частково зруйновав будівлі заводу в Новобаварському районі.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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