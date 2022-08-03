03.08.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

У полі Харківської області знайшли уламки ракети

Жителі Харківської області повідомили про вибухи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Повідомляється, що 3 серпня близько 9-ї ранку, в одному з районів Харківської області місцеві жителі почули вибухи та повідомили про це правоохоронцям.

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На місце події поліцейські знайшли уламки, схожі на фрагменти ракетного комплексу С300.

«Відпрацювало наша ППО! На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники. Фрагменти ракети вилучили в якості речових доказів!»,- повідомив Сергій Болвінов.

Нагадаємо, ракетний удар під ранок 3 серпня частково зруйновав будівлі заводу в Новобаварському районі.