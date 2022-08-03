03.08.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Окупанти посилять ракетні удари по Харківській області

Найближчим часом ворог посилить ракетний удар по Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що останніми днями окупанти поширюють інформацію, що стосується повторного наступу на Харків.

У ХОВА запевнили, що наші захисники надійно тримають оборону.

“Загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед – ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати”, – повідомив голова ХОВА.

Крім цього наголошується, що найближчим часом ворог посилить ракетні удари по Харкову та області. Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, перебувати в укриттях і без потреби не виходити на вулицю.

Нагадаємо, ракетний удар під ранок 3 серпня частково зруйновав будівлі заводу в Новобаварському районі.