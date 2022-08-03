Наслідки ракетного удар по Харкову: частково зруйновано завод (фото)

Ракетний удар під ранок 3 серпня частково зруйновав будівлі заводу в Новобаварському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 3 серпня близько 4-ої години ранку російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано завод.
Ракета влучила в один із цехів, площа якого складає 6000 м2.
Крім того, ще одна ворожа ракета влучила у відкриту місцевість біля житлового масиву в Холодногірському районі м. Харкова. Утворилась воронка діаметром 8 метрів.
За попередньо інформацію, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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