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03.08.2022  09:38   Рита Парфенова

Наслідки ракетного удар по Харкову: частково зруйновано завод (фото)

Ракетний удар під ранок 3 серпня частково зруйновав будівлі заводу в Новобаварському районі.


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Новини Харкова: ракетним ударом частково зруйновано завод

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 3 серпня близько 4-ої години ранку російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано завод.

Новини Харкова: ракетним ударом частково зруйновано завод

Ракета влучила в один із цехів, площа якого складає 6000 м2.

Новини Харкова: ракетним ударом частково зруйновано завод

Крім того, ще одна ворожа ракета влучила у відкриту місцевість біля житлового масиву в Холодногірському районі м. Харкова. Утворилась воронка діаметром 8 метрів.

Новини Харкова: ракетним ударом частково зруйновано завод

За попередньо інформацію, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Новини Харкова: ракетним ударом частково зруйновано завод

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: ракетним ударом частково зруйновано завод

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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