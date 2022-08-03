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03.08.2022  09:28   

Київ у 160 день війни (фото)

Фотограф сайту РЕДПОСТ прогулявся вулицями военного Києва.

Київ, Майдан Незалежності
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  київ, пейзаж
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