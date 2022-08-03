Харків на ранок 3 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, двічі зафіксовані на території Золочівської громади і 1 раз в Чугуївській. Горіли 2 складських приміщення і приватний будинок.
Загалом за добу з 2 по 3 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
10 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 - спричинених військовими діями;
3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
3 – на допомогу комунальникам та населенню,
5 – інші виїзди.
Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагажаємо, близько 4-ої години ранку 3 сепрня російські окупанти завдали два удари по Харкову.
Комментариев: 0
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
влажность:
давление:
ветер: