03.08.2022 09:09 Рита Парфенова

Харків на ранок 3 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.



facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, двічі зафіксовані на території Золочівської громади і 1 раз в Чугуївській. Горіли 2 складських приміщення і приватний будинок.



Загалом за добу з 2 по 3 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

10 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 - спричинених військовими діями;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на допомогу комунальникам та населенню,

5 – інші виїзди.



Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагажаємо, близько 4-ої години ранку 3 сепрня російські окупанти завдали два удари по Харкову.