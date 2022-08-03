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03.08.2022  09:09   Рита Парфенова

Харків на ранок 3 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, двічі зафіксовані на території Золочівської громади і 1 раз в Чугуївській. Горіли 2 складських приміщення і приватний будинок.

Загалом за добу з 2 по 3 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
10 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 - спричинених військовими діями;
3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
3 – на допомогу комунальникам та населенню,
5 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагажаємо, близько 4-ої години ранку 3 сепрня російські окупанти завдали два удари по Харкову.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, гсчс, харьков, агрессия россии
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