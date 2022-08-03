03.08.2022 09:01 Рита Парфенова

По Харкову випустили ракети С-300, - ХОВА

Близько 4-ої години ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300. Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 3 серпня, передає РЕДПОСТ.

Прильоти мали місце у двох районах Харькова: Холодногірському та Новобаварському.

У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю.



Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю.

Попередньо – постраждалих немає.



Протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу м. Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа.



У Золочівській громаді пысля прильоту загорывся приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, вночі 2 серпня військові рф завдали ракетний удар по Чугуївському району: пошкоджено завод та гаражний кооператив.