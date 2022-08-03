03.08.2022 08:29 Рита Парфенова

На півночі від Харкова відбита спроба просунення російської армії

На Харківському напрямку українські військові не дозволили російській армії просунутися в напрямках сіл Кочубеївка та Дементіївка.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

«Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове.



На Слов’янському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.

Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено.

Раніше повідомлялося, що спроба висування окремих підрозділів рф у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка провалилася завдяки вогневому ураженню Сил оборони.